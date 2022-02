Darnétal. Seine-Maritime : de nouvelles pages pour le festival de BD Normandiebulle !

C'est Guillaume Bouzard, venu présenter son dernier opus Les poilus, qui sera l'invité d'honneur de cette 21e édition du festival de BD Normandiebulle, organisé à Darnétal (Seine-Maritime).

60 invités attendus

Fidèle collaborateur de Fluide Glacial, il est à la fois dessinateur et scénariste et se distingue par son humour potache, décalé et grinçant. Parmi les 60 invités attendus cette année, le salon accueille aussi d'autres grandes stars de la BD comme Kris, Florence Cestac, Hervé Tanquerelle, Lisa Mandel et Qing Song Wu pour des séances de dédicaces, des rencontres et des interviews.

Animations ludiques

En plus des nombreuses expositions de planches originales et des stands de vente, le salon propose des animations ludiques et familiales comme un atelier d'imprimerie, une initiation à la BD sonore ou au coloriage numérique, afin d'explorer l'univers de la BD sous un autre angle.



Pratique. Ces samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 de 10h à 18h, aux tennis couverts de Darnétal (Seine-Maritime). Tarifs 0 à 6€. Plus d'infos sur www.normandiebulle.com

