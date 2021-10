Armada : une occasion en or pour les commerçants juste avant l’été

Pour Bruno Bertheuil, chargé des manifestations publiques, "il est primordial d'assurer un lien entre la ville et l'Armada. Le thème des pirates nous a semblé très porteur". Les quartiers symbolisent des pays participants : Mexique, Brésil, Pays-Bas, Angleterre, Russie et France. Les commerçants sont costumés et leurs vitrines décorées à l'image des pirates emblématiques comme Barbe noire.

Rouen s'est transformée en village pirate : six cabanes ponctuent une chasse au trésor, "le but étant de (re)découvrir la ville". Pour s'emparer de tous les goodies (épées en mousse, bandana, badges, bracelets plastique), il faudra passer par chacune d'entre elles. On y trouve aussi toutes les infos nécessaires pour profiter des animations. Un petit train électrique permet de se déplacer gratuitement de la gare au Théâtre des arts, entrée de l'Armada.

De nombreux concerts sont proposés dans les bars et terrasses pour "animer la ville autant que le Port". Le nombre de cars touristiques a augmenté de 30% par rapport à 2008 : une belle promesse pour le chiffre d'affaires des commerçants. L'été rouennais 2013 est lancé. Parce que "du 6 au 16 juin, la ville qui va compter, c'est Rouen".