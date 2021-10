Cargö : place aux nouveaux flots

Pour ce début de printemps, le Cargö surfe sur une vague de rythmes tous aussi différents les uns des autres. Le programme du mois d'avril annonce de chaudes soirées et reste fidèle à la programmation éclectique du début d'année. Originaire de Tours, le groupe Ez3kiel vs Hint distille, ce samedi 3 avril, à 21h, un électro rock dans lequel transparait la volonté d'allier instruments et nouvelles technologies. Le samedi 10, Hocus Pocus sera en concert avec son nouvel album 16 pièces, un savant mélange de voix et de son issus du jazz rap américain.



37 concerts

Du rythme encore avec Balkan Beat Box. Présents le 17 avril dans le cadre du festival printemps balkanique, ce groupe israélien propose des compositions au son électro influencées par les musiques traditionnelles d'Israël, de la Méditerranée et des Balkans. A ne pas louper non plus, L'Effet Papillon qui aura lieu le samedi 24 avril avec Oswando, Fady Melo, Alex et Mass Media. En tout, 37 concerts sont prévus d'ici juillet prochain, dont celui, très attendu, de Charlotte Gainsbourg le lundi 14 juin. Pour plus d'informations : www.lecargo.fr



