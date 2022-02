Les Ogres de Barback au Cargö

En effet, le groupe Les Ogres de Barback, parrains de la campagne 2009 de solidarité internationale intitulée 'Pas d'école, pas d'avenir”, donnera un concert de soutien.



Un groupe atypique

Cette démarche n’est pas étonnante quand on connaît ce groupe atypique. Alice, Mathilde, Fred et Sam sont de la même famille. Et leurs valeurs se retrouvent dans une musique festive. Sur scène, avec une quarantaine d’instruments, ils interprèteront les titres de leur dernier album intitulé Du simple au néant. Les Ogres de Barbackse produiront dans la Grande salle du Cargö, cours Caffarelli, le jeudi 29 à 20h. Prix des places: de 17 à 21€. Les fonds récoltés permettront de soutenir 35 projets, en Afrique, Amérique Latine, Asie et Europe de l’est.



