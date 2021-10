Selon Zataz, site dédié à la délinquance informatique, le site du Centre Flaubert, université de droit proche de la préfecture a été attaqué. Des dizaines d'e-mails, logins et mots de passe ont été volés aux étudiants, dans le but de les utiliser et les revendre.

Ce matin, le site de l'université rouennaise Flaubert restait indisponible.