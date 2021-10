Gym : Sottevillaise, Elan rouennais, aux deux clubs une Coupe de France !

Les Rouennaises de l'Elan Gymnique ont remporté la Coupe de France de gymnastique artistique féminine devant Meaux. Bravo à Mira Boumejmajen, Marine Petit, Aurélie Malaussena, Charlotte Legoin et Valentine Sabatou !

La classe aussi, côté garçons. La Sottevillaise, qui parvenait pour la huitième fois en finale, n'a pas tremblé non plus et décroche sa seconde Coupe de France de gym artistique masculine à Albi. Arnaud Willig, Hallel Metidjl, Danny Pinheiro Rodrigues, Mathias Philippe et Romain Lecoq ont démontré leurs talents et leur esprit d'équipe en s'imposant face au favori Boulazac.