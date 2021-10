Rihanna au Stade de France pour l'ouverture d'une saison exceptionnelle

Depuis son ouverture au 1998, "c'est la première fois que le Stade de France accueille autant d'artistes sur une même année avec six stars internationales et six stars du hip-hop français", se félicite le directeur de la communication de l'enceinte, Frédéric Souplet.

"Les tournées mondiales sont de véritables moteurs pour l'industrie musicale et de plus en plus d'artistes font des tournées de stades pour le lancement de leur nouvel album", explique-t-il à l'AFP.

"Ensuite, en collaboration avec les producteurs et les promoteurs français, nous essayons de faire venir des artistes au Stade de France hors des grandes tournées mondiales. C'est par exemple le cas d'Eminem" qui y fera cette année son seul concert dans un stade en Europe, ajoute-t-il, soulignant que les spectacles musicaux sont "un axe de développement stratégique" pour l'enceinte.

Pour inaugurer la saison, Rihanna y fera une des quatre escales françaises de son "Diamonds World Tour" avec Montpellier, Lyon et Lille.

La sulfureuse Barbadienne, dont le concert affiche déjà complet, a eu un aperçu du lieu l'année dernière lorsqu'elle était venue interpréter "Princess of China" en duo avec Coldplay.

La chanteuse de 25 ans, qui compte déjà sept albums studio à son actif, est devenue en quelques années une des stars mondiales de la pop, tant pour ses tubes ("Umbrella", "Disturbia", "Rude Boy", "Diamonds"...) et sa voix rauque qui en a fait une invitée recherchée par nombre d'artistes, que par sa vie amoureuse tumultueuse et son goût pour la provocation.

Samedi, elle sera accompagnée pour sa première partie par David Guetta, avec qui elle avait collaboré sur le single "Who's that chick ?".

Une semaine plus tard, ce sont les Anglais Depeche Mode qui retrouveront l'enceinte de Saint-Denis quatre ans après leur première venue.

Surfant sur la vague du renouveau de la new-wave, le groupe viendra y présenter son nouvel album "Delta Machine", salué par la critique lors de sa sortie au printemps.

Habitués des shows spectaculaires, leurs compatriotes de Muse viendront célébrer la fête de la musique et l'arrivée de l'été les 21 et 22 juin.

Le vétéran du rock américain, Bruce Springsteen, qui fait de chacun de ses concerts une célébration de plusieurs heures, clôturera cette première série de soirées le 29 juin.

Après une pause pendant la majeure partie des vacances scolaires, les concerts reprendront le 22 août avec le rappeur Eminem qui sera accompagné de deux stars montantes du rap américain : Tyler the Creator avec son nouveau projet Earl Wolf et Kendrick Lamar.

Le 21 septembre, l'ex-Pink Floyd Roger Waters jouera le mythique opéra-rock "The Wall", aux visuels époustouflants, après quatre soirées triomphales à Bercy en 2011.

Enfin, la saison s'achèvera le 28 septembre avec la seule affiche française de la saison : la 3e édition du festival Urban Peace, dont le Stade de France est coproducteur avec Universal et Skyrock.

"C'est un symbole fort pour le Stade de France d'organiser le plus grand rassemblement hip-hop français", souligne M. Souplet. Le festival rassemblera quelques-uns des artistes les plus populaires de la scène rap hexagonale : Maître Gims, Psy4 de la Rime, Youssoupha, Orelsan, La Fouine, Sexion d'Assaut et IAM.

"Près de 500.000 billets ont déjà été vendus" pour l'ensemble de ces concerts et 600.000 spectateurs sont attendus au total, selon M. Souplet.