Les palettes de Saint-Etienne-du-Rouvray à la conquête du monde

PGS : trois lettres et une success story à la bonne odeur de bois de pin. Il y a vingt ans, alors jeune travailleur dans une entreprise de l'agglomération, Jean-Louis Louvel a eu une idée toute simple quand son patron lui a demandé de se débarrasser de vieilles palettes. Devinez quoi : il les a revendues. Et a compris qu'il avait de l'or entre les mains.

Sans trop tergiverser, avec deux associés, Michaël Modugno et Gilles Hermann, il crée sa société. Nous sommes en 1993. Un an plus tard, celle-ci affiche un chiffre d'affaires d'un million de francs. Aujourd'hui, Palette Gestion Services (PGS) va bientôt passer le cap des 1 000 employés, des 200 millions d'euros de chiffres d'affaires et des 30 millions de palettes vendues par an.

Des ambitions au Moyen Orient

"Nous prenons toujours autant de plaisir avec, toujours, des projets à moins de cinq ans. Nous nous appuyons également sur une excellente équipe à l'international", se réjouit Michaël Modugno, le vice-président. PGS affirme en outre miser sur l'humain, en collaborant avec des ESAT ou en donnant leur chance à des employés non-diplômés, formés en interne.

Très bien implantée en France, ayant ouvert jusqu'à six sites par an ces dernières années, l'entreprise grandit vite et bien. "Notre grand projet actuel, c'est l'internationalisation", confie Michaël Modugno. Déjà implantée en Espagne et en Belgique, PGS souhaite s'y enraciner et vise désormais l'Italie, Allemagne, la Grande-Bretagne, la Turquie et même le Moyen-Orient.

"Ce qui est bon, c'est que notre activité crée de l'emploi en France, où sont fabriquées ou reconditionnées nos palettes". A l'origine, PGS en réparait d'anciennes pour les revendre. Depuis 2000, elle en fabrique aussi et dispose de six scieries et douze usines de fabrication. Neuve ou d'occasion, PGS propose ainsi toutes les gammes de palettes.