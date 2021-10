L'entreprise : Acticall, à l'autre bout du fil

Ils étaient une quarantaine de salariés lorsque le groupe a débuté à Rouen. En août dernier, un nouveau site s’est ouvert à Saint-Etienne-du-Rouvray. Ils sont désormais 650. “Avec le développement de la téléphonie, des entreprises dans le secteur de l’énergie, qui ont décidé d’externaliser leurs relations clients, nous avons vu notre activité s’intensifier”, explique Pierre-Yves Courtel, directeur des sites rouennais d’Acticall.

Pour rester compétitif, les formations sont fréquentes. “En moyenne, chaque employé a entre deux et quatre heures de formation par mois.” Ils sont formés aux techniques de communication, la gestion d’appels difficiles et, bien sûr, sur les produits. Les qualités requises pour travailler dans un centre d’appel ? "Il faut avoir le sens du service et de la communication". Dans les années à venir, Acticall prévoit de développer son activité dans la communication sur internet. “Ce moyen de communication va être de plus en plus utilisé.”