Bagnoles de l'Orne : la fête de la chasse, du cheval et du chien se prépare

La fête de la chasse, du cheval, du chien... et du dromadaire se prépare à Bagnoles de l'Orne. Olivier, champion de France 2012, organise la sélection des jockeys/cavaliers niveau 5. Il y aura une pré-sélection les jeudi et vendredi avant la manifestation et la sélection officielle se déroulera le samedi. Il recherche 10 à 12 jockeys. Il sera présent avec 4 dromadaires de 1,70 m à 2,20 m