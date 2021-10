La CDC du pays du Haras du Pin n'intègre pas cette nouvelle grande CDC autour d'Argentan. La situation est trop compliquée d'un point de vue budgétaire et fiscal.

La réunion s'est ouverte par la lecture d'une motion déposée, entre autres, par Laurent Beauvais, président de la CDC du Pays d'Argentan, et prônant la fusion de 3 CDC. Puis Yves Goasdoué à lu au nom d'Alain Lambert une motion quasi identique émanant de l'association des maires de l'Orne.

Un sous-amendement, synthèse des 2 précédents, a alors été présenté.

Enfin, Roger Ruppert a fait part de l'opposition des CDC de la vallée de la Dives et CDC des Plaines d'Argentan Nord sur ce projet à 3, qui ne prend pas en compte l'intégralité des habitants du Pays d'Argentan.

Au final, le sous-amendement a été mis au voix. Résultat : 34 pour, 5 contre. Au 1er janvier 2014, les CDC du Pays d'Argentan, Plaines d'Argentan Nord, et Vallée de la Dives ne feront plus qu'une seule et même communauté.

La réaction de Laurent Beauvais, président de la CDC du Pays d'Argentan :

Orne : naissance du "grand Argentan" Impossible de lire le son.

La réaction de Pierre Pavis, maire d'Argentan :

Orne : naissance du "grand Argentan" Impossible de lire le son.

La réaction de Patrick Mussat, président de la CDC du Pays du Haras du Pin:

Orne : naissance du "grand Argentan" Impossible de lire le son.

La réaction de Roger Ruppert, président de la CDC Plaine d'Argentan nord :