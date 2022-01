Caen. Club Foot [REPLAY] : Coupe de France, baby-football et des pros normands qui gagnent 

Le coin des pros :

-Le déclic pour le SM Caen ?

-Le Havre AC est-ce sérieux cette fois ?

Football régional :

-Qui sera la surprise Normande cette saison en Coupe de France ?

Nous étions en direct ce lundi soir 1er octobre avec Hubert Bayer, président du FC Argentan, un des deux clubs ornais qualifiés au 5e tour.

Le débat :

- le baby-football, produit commercial ou vraie avancée ?

Bien des questions et toutes les réponses de nos spécialistes en plateau avant bien sûr, vos rubriques habituelles des Tops et Flops, du Allô Coach du côté de l'US Fécamp et des Pronos de la semaine toujours savoureux !

Club Foot 1/10/18, le replay intégral Impossible de lire le son.

Les titus du soir :

Pierre-Charles Binet, Julien Hervieu (Tendance Ouest), Frédéric Paing (médecin), Sylvain Laury Matusiak (dirigeante SU Dives), Didrick Pomelle (Le Courrier Cauchois).