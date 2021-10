Ce dimanche, c'est le Memorial Day à Omaha Beach

Cette journée, qui a normalement lieu le dernier lundi de mai, est la reconnaissance du sacrifice donné par les fils et les filles des Etats-Unis, le jour d'hommage des Américains à leurs soldats, partout dans le monde. A Colleville, elle est organisée le dimanche pour faciliter le partage de ce recueillement avec les Français.

La cérémonie met en évidence le sacrifice qui est inscrit dans le devoir civique. En 1971, le président Nixon a décidé que le dernier lundi de mai serait un jour férié fédéral aux USA. Une cérémonie unique d'hommage où la population est invitée à venir se recueillir.

Pas de survol d'avions de l'US Air Force

Après la cérémonie officielle, les visiteurs pourront parcourir l'imposant cimetière qui surplombe les grèves d'Omaha Beach où des milliers de GI américains ont perdu la vie le 6 juin 1944, et se recueillir sur les tombes. Cette journée est aussi l'occasion pour l'association bas normande des Fleurs de la mémoire de venir fleurir les tombes.

La cérémonie se déroulera en présence du consul américain en France, Robert J. Tate. Pour cause de restrictions budgétaires, il n'y aura pas de survol du cimetière par les avions de l'US Air Force



Pratique. Dimanche 26 mai à 10h30 : arrivée des troupes et des officiels, prières oecuméniques, discours et dépôt de gerbes, suivis de l'envoi des couleurs.