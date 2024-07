D-Day. Ayant débarqué à Omaha Beach, Carl Felton s'en est allé

Les héros du D-Day sont de moins en moins nombreux, et il convient de faire perpétuer leur mémoire. Carl Felton avait 17 ans lorsqu'il s'est engagé dans la Marine américaine en 1943. 18 ans, quand il participe à l'assaut des plages d'Omaha Beach le 6 juin 1944. Mardi 30 juillet, Carl Felton est décédé, à 98 ans.

"Il avait une excellente mémoire"

Signaleur, le natif du Massachusetts était chargé d'envoyer et de recevoir des messages. Quelques jours plus tard, il participe à la reconstruction du port de Cherbourg. Démobilisé en 1946, Carl Felton est ensuite revenu en Normandie à plusieurs reprises.

C'est en 2019 que Sandrine Dufrene l'a rencontré à Carentan, se liant réellement d'amitié avec lui et sa famille. "Il avait encore toute sa tête, et une excellente mémoire", affirme celle qui s'est fait tatouer le prénom Carl sur son bras samedi dernier. "Il a pu voir la photo, avant que son état ne se dégrade." Parti hier à cause d'une infection, Carl Felton devrait être enterré au cimetière national d'Arlington, en Virginie, parmi les 400 000 tombes de soldats américains.

Sandrine Dufrene était très proche de Carl Felton. A tel point qu'elle était considérée comme un membre de sa famille !

Pas présent en juin dernier

S'il confessait penser à Omaha Beach et son horreur tous les jours, Carl Felton s'est même encore vu être mitraillé par des Allemands lors d'un récent cauchemar. "Il était très malheureux de ne pas pouvoir venir lors du 80e D-Day", relate sa "fille de cœur" Sandrine Dufrene, des sanglots dans la voix. C'est sûr, elle fera le voyage prochainement aux Etats-Unis pour lui rendre un dernier hommage.