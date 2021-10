Casting : une adolescente recherchée pour un tournage

La réalisatrice est à la recherche d'une jeune fille pour un petit rôle. L'adolescente de 16 ans révolus doit être disponible pour une journée de tournage entre le 16 et le 23 juin prochains à Lion-sur-Mer. La jeune fille doit avoir le teint clair, voire pâle et paraître jeune. C'est un rôle muet, l'adolescente doit donc avoir une présence et un regard. Les physiques atypiques sont les bienvenus.

Pour toute candidature, envoyer avant le 1er juin, 2 photos (portrait et de plain-pied), nom et date de naissance de la jeune fille, et coordonnées des parents à : serenade.ado@gmail.com