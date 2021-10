Le "Couloir de la Mort" sur la commune de Saint-Lambert-sur-Dives (61), entre Chambois et Trun fait partie des sites classés et retenus. Des aménagements seront mis en oeuvre pour améliorer la visibilité et l'accueil sur ce site.

Un projet soutenu par la région Basse-Normandie avec l'aménagement des entrées nord et sud du Bourg de Saint-Lambert, et d'un espace d'exposition pour près de 132.000 euros.