Box-office mondial "Star Trek Into Darkness" devant "Iron Man 3"

Sorti sur 41 territoires, contre sept la semaine précédente, "Star Trek Into Darkness" voit ses recettes bondir de 249%. Le long métrage de science-fiction décroche notamment la tête du box-office nord-américain, avec 70,6M$ enregistrés dans les salles du Canada et des Etats-Unis entre le 17 et le 19 mai.

Le capitaine Kirk et M. Spock renvoient "Iron Man 3" à la deuxième place. Le film avec Robert Downey Jr. en super-héros affiche 75,38M$. Il précède "Gatsby le magnifique", troisième avec 65,51M$.