Au CHU de Caen, le bébé prématuré dort avec ses parents

L'accouchement demeure "un acte brutal", aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Il l'est d'autant plus quand le bébé naît prématuré ou avec des pathologies à soigner immédiatement. Aussi, pour limiter les effets négatifs de la séparation entre la mère et l'enfant qui doit rester hospitalisé, le CHU de Caen a mis en place une "unité kangourou" pourvue de six chambres. "Nous accueillons aussi les mères diabétiques ou toxicomanes, car l'enfant a besoin d'un sevrage", assure Nathalie Chatelier, l'une des responsables de ce service. La durée d'hospitalisation est en moyenne de dix jours. Depuis son lancement au CHU de Caen en 2005, l'unité affiche souvent complet, à tel point qu'une septième chambre est régulièrement utilisée.

Le père aussi

Les chambres de l'unité Kangourou ne présentent pas de signe particulier par rapport à celles de la maternité classique. C'est leur concept qui fait la différence. Le personnel soignant favorise le "peau à peau", aussi bien avec la mère qu'avec le père qui peut lui aussi dormir dans la chambre s'il le souhaite, à l'aide un lit d'appoint. Ce contact privilégié permet de diminuer le stress du bébé, de stabiliser ses fonctions vitales comme la fréquence cardiaque et respiratoire, et d'améliorer la qualité et la durée de son sommeil.



"C'est très rassurant"

"Nous recevons aussi beaucoup de conseils au niveau des soins à prodiguer au bébé", explique Sandra qui a accouché samedi 4 mai, quatre semaines avant le terme initialement prévu de sa grossesse. Son fils ne tête pas encore et son alimentation se fait en grande partie à l'aide de sondes. "C'est très rassurant d'être ici, car le personnel répond dès qu'on a la moindre question. Je me sens un peu privilégiée". Une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture restent systématiquement disponibles, veillant à prolonger le plus possible le temps de la grossesse.