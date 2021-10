Perturbations à Caen : tout savoir

Pour le réseau Twisto :



Aucun trafic de la journée sur la ligne 29 et sur la navette Entreprise Mondeville.



Trafic normal toute la journée sur les lignes suivantes : Lignes 17, 18, 19,22, 23/30, 24, 26, 27, 28, 32, 62, ainsi que sur la navette Entreprises Carpiquet.



Services Directs scolaires :

- Le matin, tous les services seront assurés normalement, à l'exception du direct C1

(départ 7h15 de Bénouville),

- L'après midi : aucun retour ne sera assuré pour les directs : A, I, J, U, W, Y.

Pour le direct T seul le retour de 17h30, au départ du lycée Ste Ursule, ne sera pas

assuré. Les retours des autres Directs Scolaires seront assurés normalement.

Plus d'informations sur : twisto.fr ou par téléphone : un accueil est prévu ce soir jusqu'à 20h et demain de 6h30 à 20h. L'Espace Transport sera ouvert de 10h à 12h et 14h et 17h.



Les perturbations dans le tableau ci-dessous ligne par ligne.



Pour les Bus Verts :



Retrouvez toute l'information sur le site internet www.busverts.fr, ou auprès de la départementale de mobilité

INFOLIGNE au 0810 214 214 (du lundi au samedi et de 7 heures à 20 heures).



Les perturbations dans les tableaux ci-dessous ligne par ligne.





Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire