Gwen Rakotovao prend son envol à New York

De l'autre côté de l'Atlantique, elle a trouvé le terreau idéal à l'épanouissement de son talent. Or, il y a cinq ans, quand elle part rejoindre la Alvin Ailey American Dance School, elle n'était pas du tout intéressée par les Etats-Unis. "Et, bien que ça paraisse bizarre, encore moins par New York". C'est pourtant là qu'elle a créé sa compagnie de danse.

"Je suis une bosseuse"

Gwen Rakotovao revendique haut et fort sa double culture, française et malgache, même si sa fibre artistique est plutôt à chercher dans la seconde. "Mon premier contact avec la danse s'est fait à travers cette culture malgache et sa danse traditionnelle", raconte celle qui a grandi à Rouen.

Enfant, c'est en montant sur scène avec sa mère lors des répétitions des Bakayades à Grand-Quevilly, que le dieu de la danse semble avoir posé son doigt sur elle pour la première fois. Puis une deuxième fois lors d'un spectacle de fin d'année au théâtre Charles-Dullin. Le goût de la scène avait germé. Formée à l'ALCL Grand-Quevilly puis au Conservatoire de Rouen, Gwen Rakotovao a ensuite rejoint Paris puis New York. "J'ai travaillé très dur. Je suis une bosseuse et la valeur du travail est vraiment récompensée aux Etats-Unis".

Aujourd'hui, l'élégante s'épanouit au gré des projets. Le 23 mai, sa compagnie se produira à New York. En décembre, la danseuse reviendra danser en solo à Charles Dullin. "Des rêves, j'en ai des milliers en stock"! Depuis 2011, elle développe un programme de danse pour les enfants défavorisés de Madagascar. Gwen Rakotovao n'oublie jamais ses racines.

