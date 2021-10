Passages de témoins : le festival de Caen se découvre au fil des pages

C'est à l'Ecole des arts et médias de la ville que se terminera "l'avant-festival", avec "Impressions multiples", rencontres entre dix maisons d'édition contemporaine de formes diverses. C'est aussi là qu'aura lieu l'inauguration jeudi 23 mai à 18h. A 20h, rendez-vous à l'Abbaye d'Ardenne de St-Germain la Blanche Herbe pour une lecture avec l'auteur à succès Jean Echenoz et l'actrice et réalisatrice Nicole Garcia.

Quatre temps forts rythmeront le vendredi 24 mai : les dédicaces de la chanteuse Barbara Carlotti et de l'auteur de BD Christophe Blain à la librairie La Cour des Miracles à 18h, suivies de la performance de "Les femmes-objets" (18h30) et d'une lecture de "Trois femmes" (19h30), tous deux au théâtre des Cordes.

Pratique. Jeudi 23 à dimanche 26 mai. Tél. 02 31 30 41 00.