L'essentiel des Boréales, "festival en Nord"

La Suède étant le pays à l’honneur cette année, les auteurs Bengt Ohlsson et Anne Swärd présenteront leurs nouveaux romans, Kolka et Embrasement, le 24 novembre à 14h dans l’auditorium du musée des Beaux-Arts. De même, Björn Larsson, Anna Jörgensdotter, Maria Ernestam et Katarina Mazetti se dévoileront lors d’entretiens et de lectures le dimanche 25 novembre dans l’auditorium.

De nombreuses dédicaces y seront organisées, ainsi que dans les librairies Brouillon de Culture et Hémisphères, à Caen. Le 24 novembre un concert-lecture aura lieu dans l’Abbaye d’Ardenne. L’occasion de rencontrer, Sture Dahlström, auteur du livre Je pense souvent à Louis-Ferdinand Céline. Enfin, le 30 novembre et le 1er décembre ne ratez pas le marathon du roman policier : les 24h Chrono du Polar Nordique !

Pratique. Du 15 novembre au 1er décembre. Tout le programme sur www.crlbn.fr.

Photo : Björn Larsson, auteur de "La Sagesse de la mer" est accueilli en résidence d’écriture à l’Abbaye d’Ardenne.