Caen. Eclat(s) de rue : quel programme pour le soir d'ouverture ?

L'événement Eclat(s) de rue, c'est le festival des arts de la rue de Caen. Tout l'été, les jeudis et vendredis, du 5 juillet au 24 août, une cinquantaine de spectacles sont proposés. En cette année olympique, le thème des Jeux olympiques s'est imposé comme une évidence.

Sept collectivités de Caen la mer s'associent pour un programme chargé, le tout dans l'espace public. Top départ ce vendredi 5 juillet, avec pas moins de trois spectacles au menu !

Insolite, poésie et acrobaties

Le coup d'envoi des festivités est donné à 16h vendredi, avec un spectacle de cirque insolite, Lévitation Réelle. Derrière ce titre énigmatique, c'est une expérience sensationnelle que propose la compagnie parisienne L'immédiat : remettre en question les sens et la gravité, en perdant tout contact avec le sol. Une grande technicité physique, une équipe de professionnels pour une mise en scène spectaculaire. Des représentations impromptues jusqu'à 19h30 pour tout public à Caen, à l'aire de jeux de Secqueville, dans la rue éponyme.

Le deuxième spectacle s'appelle Au Crépuscule, et est proposé par Vincent Warin et sa compagnie de cirque : 3.6/3.4. Cette représentation débute à 17h30 et s'articule autour de poèmes chorégraphiques et acrobatiques. BMX, voltige, danse, musique électro vont illustrer les textes pleins d'espoir, sur la remise en question et la quête d'évasion. Profitez de 45 minutes de spectacle en famille, à partir de 8 ans.

Fin de soirée en beauté

A 19h30 le même jour et au même endroit, place au Rêve Parade ! Un spectacle mêlant disciplines en tous genres comme le cirque, les arts équestres et la danse, proposé par la compagnie Fauve. Sept chevaux paraderont sur le sable avec sept artistes pour une heure de beauté. La soirée se finit en grande pompe avec un DJ set ouvert à tous. Un riche programme, pour ouvrir cette édition anniversaire d'Eclat(s) de rue qui, en cette année de Jeux olympiques, "met en lumière le sport comme pratique fédératrice", indique Joël Bruneau, le maire de Caen et président de la communauté urbaine Caen la mer.

Pratique. Aire de jeux de Secqueville, 509P rue de Secqueville. Gratuit.