Pour 4 personnes

Préparation : 20 mn

Cuisson : 45 mn



4 pommes de terre de 150 g chacune, 2 carottes, 1 aubergine,1 poivron, 150 g de haricots verts, 1 tête de brocoli, 3 tomates4 rondelles d’ananas frais ou en boîte au naturel

2 gousses d’ail

2 oignons

1/2 cuillère à café de cumin en poudre

1 cuillère à soupe de curry en poudre

2 cuillères à soupe d’huile d’olive, sel, poivre



Epluchez les carottes et les pommes de terre, lavez-les, coupez-les en dés de 1 cm de côté. Lavez l’aubergine, ôtez le pédoncule, coupez-la en petits cubes. Lavez le poivron, ôtez le pédoncule, les graines et les filaments blancs, coupez la pulpe en petits carrés. Equeutez les haricots verts, coupez-les en tronçons de 2 cm et lavez-les. Lavez le brocoli et séparez-le en petits bouquets.Pelez les tomates et hachez-les grossièrement. Pelez l’ail et les oignons, hachez-les en petits morceaux.

Faites bouillir 50 cl d’eau, salez-la, plongez-y les haricots et laissez-les cuire 8 minutes. Egouttez-les en conservant leur eau de cuisson.

Pendant ce temps, mettez l’huile à chauffer dans une sauteuse à fond épais et revêtement antiadhésif ; faites-y dorer les oignons. Ajoutez les pommes de terre, le poivron et l’ail et faites revenir le tout 5 mn à feu vif, en remuant souvent.

Ajoutez les carottes, l’aubergine, le brocoli et les tomates. Poudrez de cumin et de curry, salez et poivrez. Versez la moitié de l’eau de cuisson des haricots, portez doucement à ébullition, couvrez et laissez cuire 20 minutes. Ajoutez les haricots et laissez cuire encore 10 minutes.

Coupez les rondelles d’ananas en petits dés. Ajoutez-les, laissez chauffer quelques minutes, mélangez et servez.