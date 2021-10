A Luc-sur-Mer, l'université de Caen dispose de sa "station marine"

La réputation de la station marine de Luc-sur-Mer n'est plus à faire : elle est intégrée dans un réseau réparti sur le territoire français et chapeauté par le CNRS. Elle abrite aussi le Centre de recherche en environnement côtier (CREC), pôle de recherche et d'enseignement accueillant même des étudiants venus d'Allemagne ou des Pays-Bas.

"Une équipe de géologues y suit en ce moment l'évolution du trait de côte et en envisagent les conséquences, tandis que des biologistes s'intéressent aux impacts des activités de l'homme sur les caractéristiques du milieu côtier", détaille Jean-Marc Lebel, directeur du CREC. De nombreuses expérimentations sont aussi menées par des étudiants sur des spécimens de seiches ou d'ormeaux, conservées par bacs entiers dans les locaux du centre.