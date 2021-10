Darnétal : il trouve les braqueurs en rentrant chez lui

Dimanche 28 avril, un peu avant 19h30, l'habitant de cet appartement situé rue de Préaux à Darnétal venait de sortir de chez lui. Ayant oublié quelque chose, le voilà de retour quelques minutes seulement après son départ. Une arrivée à laquelle ne s'attendait sûrement pas les deux hommes qui s'apprêtaient à visiter son appartement.

En effet, en rentrant, le maître des lieux a entendu un grand bruit et constaté que deux cambrioleurs venaient d'ouvrir une porte vitrée à coup de pied. A sa vue, les deux hommes ont pris la fuite. L'un des deux a cependant été rattrapé par la victime et le frère de celle-ci, qui habitait non loin de là. Après quelques recherches rapides, ils ont retrouvé un des voleurs sur le parking de la résidence. Ils ont voulu l'intercepter, mais l'homme se débattant ils l'ont neutralisé avec du gaz lacrymogène.

Agé de 21 ans, le voleur est originaire de Rouen. Sur lui, la police a retrouvé des gants, un tournevis ainsi qu'un sac en plastique qu'il n'avait pas eu le temps de remplir. Transféré à l'hôtel de police, il a été placé en garde-à-vue.