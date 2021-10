Cette semaine, sortie au cinéma de La Rafle , Fleur du désert , Chloé , Sans laisser de traces , les chèvres du pentagone et Pièce montée dont nous allons parler maintenant.









Bérengère et Vincent se marient dans le respect des traditions bourgeoises. Selon la coutume, familles et amis se réunissent à la campagne par une belle journée de printemps. Journée joyeuse pour certains, douloureuse pour d'autres, en tous les cas déterminante et inoubliable pour tous. Mais comme les liens du sang ne sont pas toujours ceux du c½ur, cette journée va vite devenir "L'heure de vérité", toute génération confondue...







C'est l'adaptation du roman du même nom de Blandine Le Callet. Un film drôle où tout vole en éclats dans la famille. Pas forcément très original mais les acteurs sont dans le ton. On observe cette journée selon différents points de vue et c'est toujours dans l'humour.







Pièce montée, c'est à partir d'aujourd'hui au cinéma.