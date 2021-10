Caen affiche la couleur de Normandie Impressionniste

Le musée des Beaux-Arts rend hommage à ce tournant dans une exposition, "Un été au bord de l'eau". Jeux de plage, bateaux, promenades en bord de mer ou gros plan sur les baigneuses, l'exposition, qui dure du 27 avril au 29 septembre, balaye l'ensemble des thèmes propres à la mer et à ses rivages. Incontestablement un temps fort de cette nouvelle édition du festival.

Le musée éclaté de la Presqu'île, du 28 juin au 27 octobre. 15 galeries éphémères vont prendre place dans le paysage calvadosien, de Caen jusqu'à la mer. L'alliance entre l'art contemporain et les fondamentaux de l'impressionnisme.

Le Musée de Normandie expose "En couleurs et en lumière", du 27 avril au 29 septembre. Impressionnisme et photographie, même combat ? L'arrivée, de la couleur dans la photographie révolutionne son fonctionnement et le rapproche de l'impressionnisme. Une parenté artistique nouvelle enfin illustrée.

Artothèque, exposition Aqua Vitalis du 14 juin au 24 août. Une réflexion autour de l'eau, question autant politique qu'artistique. Plus d'informations au 02 31 85 69 73.