Caen. Une nouvelle exposition avec 75 œuvres cet été au Mémorial

Fermé depuis le vendredi 13 mars en raison de la crise sanitaire, le Mémorial de Caen lance une nouvelle exposition pour la période estivale. À partir du mardi 14 juillet, 75 peintures, dessins et sculptures sur l'art abstrait d'après-guerre sont disponibles au grand public, sous réserve d'une autorisation préfectorale. Cette exposition "La Libération de la peinture, 1945-1962" a été imaginée par la Fondation Gandur pour l'Art en étroite relation avec le musée. Elle a pour but de montrer aux visiteurs comment les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale ont bouleversé le cours de l'art et comment les artistes européens se sont adaptés. La billetterie est disponible en ligne à partir du 8 juin sur www.memorial-caen.fr.