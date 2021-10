Une nouvelle piste cyclable ouvre à Bois-Guillaume-Bihorel

Longue de 400 mètres, la piste cyclable située sur la route de Darnétal, récemment réaménagée par la Ville de Bois-Guillaume-Bihorel, relie la sente Sainte-Venise et la rue Herbeuse "et s’intègre dans l’itinéraire global Cailly-Robec", précise la Crea, qui a financé sa réalisation (91.000 € au total) avec le Conseil général de Seine-Maritime et le Conseil régional de Haute-Normandie.

D'ici à 2016, la communauté d'agglomération de Rouen va réaliser plusieurs pistes cyclables dans le cadre de son plan "Crea-vélo", dont une liaison forestière entre Saint-Pierre-de-Manneville et Val-de-la-Haye, les boulevards de l'Ouest et de Croisset à Rouen et Canteleu, les quais hauts rive droite de Rouen ou encore la RD938 entre le pont Guillaume le Conquérant et le rond-point de Bruyères, à Sotteville-lès-Rouen, pour ne citer qu'elles.