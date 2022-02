La commune a fait refaire l’enrobé, aménager les chaussées et trottoirs et tracer un nouveau marquage. Désormais, les amoureux du vélo bénéficient d’une voie propre sur le boulevard Stanislas-Girardin et dans les rues Gambetta, Blaise-Pascal, d’Alembert, Jean-Rostand ainsi que Albert-Einstein. Ces 12 kilomètres de voies viennent compléter le réseau de la Crea.

Photo Heka