Rouen. Rouen : le Cy'clic en péril ?

Pas question d'abandonner le vélo dans la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime), qui veut faire des mobilités du futur sa grande spécialité. Le modèle du Cy'clic, en revanche, appartient déjà au passé pour son président Frédéric Sanchez. "Le marché de la publicité a considérablement évolué et le financement de ces vélos par la pub ne marche pas", constate-t-il. C'est JC Decaux qui gère le parc de vélos, en échange de pouvoir faire de la publicité sur les stations installées sur l'espace urbain mis à disposition par la Métropole. Mais les recettes ne seraient plus à la hauteur.

Du free-floating ?

Le contrat avec JC Decaux court jusqu'en 2021. Deux possibilités s'ouvriront alors : continuer sur le même système et réfléchir à l'extension du réseau avec de nouvelles stations, "ce qui représente un investissement considérable", estime le président, ou envisager un autre modèle, plus récent, "comme celui du free-floating". Il s'agit de vélos en libre-service sans station, ou sans borne, disponibles partout en ville et à toute heure de la journée.

