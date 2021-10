Football/National : mauvais week-end pour les Rouennais

Dans leur stade Lozai, les Canaris de l'US Quevilly, lanterne rouge, n'ont pas poursuivi leur belle série en cours et ont été dominés par Colmar (1-2), qui a marqué dès la première minute. Fofana avait égalisé à la 15e, avant que Marquès ne redonne l'avantage à l'adversaire six minutes plus tard.

De son côté, le FC Rouen, sûrement émoussé par ses nombreux matchs en retard joués dernièrement, s'est incliné 1 à 0 sur le terrain du FC Metz (2e). Les Diables rouges sont 12e du classement, avec toujours deux matchs en retard au compteur.