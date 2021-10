Le FC Rouen peut-il croire au miracle ?

Mais mieux encore, ils peuvent mathématiquement continuer à rêver à une éventuelle montée en Ligue 2 en fin de saison. En effet, à deux journées du terme de la saison de National, le FC Rouen se trouve à quatre points de Fréjus (3e).

Même si les Diables rouges sont loin d'avoir leur destin entre leurs mains, tout est encore possible et cela passe par une victoire impérative à Uzès Pont-du-Gard, vendredi 17 mai, face à une équipe qui est également tenue de s'imposer pour tenter de se sauver de la zone rouge et d'une descente en CFA.

Lanterne très rouge

L'US Quevilly, lui, a lourdement chuté au Paris FC (5-1). Derniers et certains de finir lanterne rouge, les Canaris affrontent le C.A Bastia, cinquième, vendredi 17 mai, au stade Lozai. En cas de victoire, les Canaris aideraient leur voisin Normand à se rapprocher du podium...

Du côté du FC Rouen version féminine, à trois matchs de la fin de saison, les Rouennaises occupent la cinquième place du classement de Division 2.