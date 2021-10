Six hypermarchés, 30 Carrefour Market et six agences Carrefour Banque ont donc décidé de confier leurs recrutements à venir à Pôle Emploi. "Si l’on se réfère aux embauches réalisées en 2012 par ces 42 établissements, ce sont plus de 1 600 emplois qui sont à prévoir cette année", annoncent le groupe et Pôle emploi.

Carrefour, premier employeur privé du pays, emploie près de 110.000 personnes en France.