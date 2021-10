Petroplus : "une nouvelle période s'ouvre", selon Montebourg et Sapin

"Le tribunal de commerce de Rouen vient de rejeter les offres de reprise de la raffinerie de Petit-Couronne", constatent les deux ministres les plus concernés par cette douloureuse décision.



Ils prennent acte de cette décision, qui, associée à l'épuisement de la trésorerie de la société, clôt la période de recherche de repreneurs. Ils rendent hommage aux salariés "qui ont su mener une lutte exemplaire et responsable". Ils saluent notamment l'action d'Yvon Scornet.



Michel Sapin et Arnaud Montebourg estiment que "le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement ont mobilisé tous les moyens possibles pour trouver de potentiels repreneurs et faciliter une reprise". Et d'ajouter qu'il a constamment été indiqué par le gouvernement que "seul un repreneur crédible, le cas échéant avec le soutien de la BPI, pouvait assurer la continuité de la raffinerie. Chaque candidat repreneur a été reçu à plusieurs reprises et aidé dans ses démarches", rappellent les ministres de l'Emploi et du Redressement productif.



"Le gouvernement continuera à s'impliquer auprès des salariés et mobilisera les outils de la politique de l'emploi, à travers notamment le Contrat de Sécurisation Professionnelle, avec l'objectif que chaque salarié ait une solution", s'engagent-ils.

L'Union Française des Industries Pétrolières (UFIP) a d'ores et déjà annoncé que les entreprises de la branche proposeraient une centaine d'emplois de reclassement. Le PSE plan social d'entreprise) sera en ligne avec les plans sociaux dans le secteur pétrolier. Le Préfet de Région Pierre-Henry Maccioni pilotera quant à lui une mission dont l'objet est de réaliser la mise en sécurité des installations, de travailler au repositionnement du site, notamment dans sa vocation industrielle, et de suivre la mise en mise en œuvre du PSE.