Le nombre d'intérimaires a augmenté en Haute-Normandie en février

Alors que le nombre d'intérimaires avait baissé au cours du mois de janvier, il est en hausse le mois suivant. A la fin du mois de février dernier 20.890 intérimaires ont travaillé en Haute-Normandie. De fait, leur nombre a crû de 1,8%, soit 365 intérimaires supplémentaires en un mois. L'emploi intérimaire a néanmoins baissé de 11,2% en un an. En France métropolitaine, le nombre d'intérimaires a augmenté de 2,5% au mois de février.

Dans le détail, la Seine-Maritime est plus favorisée que l'Eure : le nombre d'intérimaires a augmenté de 2% en un moins contre 1,3% chez sa voisine euroise. Cependant, sur un an, la Seine-Maritime est plus fortement touchée par la baisse de l'emploi intérimaire, accusant une chute de 13,7% contre 6,1% dans l'Eure.