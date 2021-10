Championnat régional de karting

Ce samedi 13 et dimanche 14 avril, le circuit de Lessay accueille les meilleurs pilotes normands pour la 2ème étape du championnat de Normandie, étape qui compte aussi dans la qualification pour les championnats de France. Les 5 étapes se déroulent entre mars et juin. C'est à cette issue que sera connu le champion.

La compétition en elle-même a lieu dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Les 3 premiers de chaque catégorie remporteront leurs coupes à la fin de la journée. Le public peut venir assister gratuitement aux entrainements et à la course.

Plus d'infos sur askslc.free.fr

Ecoutez Marc Mesnil, secrétaire du club organisateur Saint Lo-Coutance,s nous présenter ce week-end de compétition: