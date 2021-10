Immobilier : pourquoi Hérouville et Mondeville attirent les familles

Prix encore abordables

Les villes mitoyennes de Caen les attirent, grâce à de grands travaux qui ont redynamisé les centres urbains et des prix demeurant encore plus abordables que dans le centre-ville caennais. Après une période de stagnation, cette tendance profite à Hérouville-Saint-Clair : pour un 4 pièces, il faut compter une moyenne de 1620 euros le m2 dans l'ancien, de 2490 dans le rénové et de 3030 euros dans le récent.

A Mondeville, pour un appartement de même taille, la moyenne s'établit à 1780 euros le m2 dans l'ancien, à 2420 euros le m2 dans le rénové ou encore à 2940 dans le récent.

Les prix à Ifs se situent un peu en dessous : 1500 euros en moyenne dans l'ancien, 2030 euros dans le rénové et 2470 euros dans le récent. Toujours pour un 4 pièces, Bretteville sur Odon est au contraire au-dessus du lot : 3120 euros le m2 dans l'ancien, 3450 euros dans le rénové et 4200 euros pour du récent.

Un petit tour sur la côte

Sachez qu'à Ouistreham, le m2 vous coûtera en moyenne 2210 euros pour un 4 pièces dans l'ancien, 3090 dans le rénové et 3 760 dans du récent. Tandis qu'à Cabourg, les prix pour un tel bien montent à 3640 dans l'ancien, 4940 euros dans le rénové et 6000 euros dans le récent !