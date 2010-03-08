En ce moment Le Chat Léman
Soirée spéciale "journée de la femme" au café des images d'Hérouville Saint Clair ce soir à 20h

BOITE A IDEES du lundi 8 mars à 18h45. Sonia Gohie,r responsable manifestation au CIDFF14 (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles du Calvados) nous donne le déroulement de la soirée.

Publié le 08/03/2010 à 18h39 - Par Laure
A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, le CIDFF 14 propose la projection de :


Bienvenue dans la vraie vie des femmes
En France, la condition des femmes ne semble plus faire débat. Pourtant, l’égalité des sexes semble loin d’être acquise et de nombreux points de résistance subsistent encore. Ainsi, si l’Hexagone se situe en première place au classement des pays pour l’éducation des filles, il dégringole à la 116e position lorsqu’il s’agit d’accorder le même niveau de salaire qu’aux hommes. Pour gagner une place dans un milieu masculin, les femmes doivent se battre sur tous les fronts à la fois et exceller dans toutes les catégories. Pour mieux comprendre ce problème que certains préfèrent ignorer, des femmes évoquent leur quotidien et le stress qui l’accompagne.
"Un film de salut public" (Télérama), "un tableau sans concession de la société française" (Les Inrockuptibles).

Suivie d’un débat avec Agnès POIRIER, réalisatrice du film, Nadine PROIA-LELOUEY, professeure de psychologie clinique et pathologique à l’Université de Caen Basse-Normandie et des membres du CIDFF 14.


Pratique : Cette soirée est ouverte à tous, gratuite pour les femmes de plus de 16 ans (dans la limite des places disponibles). Réservations vivement conseillées à la caisse du Café des images, aux horaires d’ouverture.

 

CE SOIR à 20H

