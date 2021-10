Quartier de la Haie-Vigné : 1 300 000 € de travaux engagés

Sont concernées les allées des Genêts, des Aubépines, des Noisetiers et celle des Troènes, mais aussi la rue Guillaume de la Tremblaye, la rue Auguste Nicolas, et, en partie, la rue de la Haie Vigné et la rue Hardouin Mansard. Deux passages surélevés, dont un devant l’école, doivent aussi voir le jour, tout comme la création d’une zone limitant la vitesse à 30 km/h entre la rue Caponière, la rue de Bayeux et la Promenade Napoléon Ier .

Coût total du chantier : 1 300 000 €. Ces travaux interviennent dans le cadre de la démolition de 60 maisons ouvrières, débutée en 2009, et de la reconstruction de 38 pavillons. La livraison des dix derniers était programmée pour le printemps.