L'attaquant malherbiste doit observer une semaine de repos, après la "béquille" reçue lundi 8 avril. Il est par ailleurs acquis que Laurent Agouazi, de retour à l'entraînement fin mars, ne jouera pas non plus. Le milieu de terrain caennais a rechuté. Il est désormais touché à une cuisse et restera au repos jusqu'à la fin du mois.