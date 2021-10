Alors qu'il a encore neigé ces derniers jours et que le thermomètre reste extrêmement frileux, on se dit que le beau temps va bien finir par arriver ! Pendant ce temps-là, les professionnels du tourisme restent très optimistes et préparent la saison touristique estivale.

Manche Tourisme, les Unions départementale et Syndicats des offices de tourisme de la Manche étaient rassemblés ce jeudi 4 avril, pour la 3e journée des "Rendez-vous destination Manche" à Condé-sur-Vire. Une rencontre entre quelque 200 professionnels du secteur afin de pouvoir échanger et découvrir les dernières nouveautés avant l'été.

Ecoutez, Alain Conan, le président de l'office de tourisme du Mont-Saint-Michel, présent pour la première fois à cette manifestation.

Saison estivale : les professionnels se préparent dans la Manche

Pour Aurélie Laurandu, de l'office de tourisme du Val-de-Sée, ce salon permet d'échanger immédiatement sur un même lieu.

Saison estivale : les professionnels se préparent dans la Manche

Dans la Manche, en 2011 - les derniers chiffres disponibles - 12,3 millions de nuitées ont été enregistrées, dont 1,3 million provenant de la clientèle étrangère. 70% de ces nuitées proviennent des résidences secondaires.

Parmi les nouveautés pour cet été, de nouvelles balades et randonnées nautiques le nouveau musée "les Amuseurs, le monde magique de Jan Madd" à Barfleur, les 50 ans du film "Les parapluies de Cherbourg", le Festival Normandie Impressionniste 2013 et la nouvelle thalasso de Granville.