"Il faut faire revivre le chateau de Robert le Diable" !

Sur une carte, Moulineaux semble coincée entre l'A13 et la Seine...

"Ah non, nous préférons dire entre la forêt et le port ! Les chemins de randonnée en forêt sont un vrai 'plus' pour la qualité de vie du village. Et finalement, le bourg n'est pas au bord du fleuve comme La Bouille. Le bord de la Seine est le territoire du Grand Port Maritime de Rouen qui a d'ailleurs un projet d'extension dans les années à venir. Je crois qu'il fait bon vivre dans mon village. Depuis trente ans que j'y habite, je m'y suis toujours sentie bien".

Votre commune a la particularité d'être située dans la continuité de la zone urbaine. L'esprit village perdure-t-il ?

"Oui, tout le monde se connaît, s'entraide. Après, bien sûr, il y a les moins bons côtés, les problèmes de voisinage à gérer ! Etre maire dans ces conditions, c'est un métier à plein temps, savoir tout gérer avec les moyens du bord. Depuis janvier, depuis que je suis à la retraite, je m'en occupe encore plus. Je me demande comment je faisais avant ! Il faut savoir donner de son temps. Et quand on a des compliments, ça fait plaisir. Tout cela est possible car je peux compter sur une équipe autour de moi, plusieurs secrétaires qui savent tout faire et les agents municipaux. Sans eux, je ne pourrais pas travailler".

Quels sont les grands défis à venir ?

"Le principal sera de permettre aux anciens de rester et à de nouveaux habitants de s'installer. L'an passé, grâce à Quevilly Habitat, nous avons vu ouvrir huit maisonnettes, dont certaines adaptées aux seniors. Un autre terrain devrait bientôt se libérer, et nous tenterons à nouveau d'y faire construire des lotissements pour attirer de nouveaux habitants. C'est notamment vital pour l'avenir de nos écoles maternelle et primaire".

Moulineaux, c'est aussi le fier château de Robert Le Diable...

"Il fait totalement partie de l'identité du village. Notamment parce qu'il est notre emblème ! Depuis 2007, un grand chantier de réaménagement des abords mené par la Crea permet aux Moulinais de retourner s'y promener. Et début juin, le "Printemps de Robert Le Diable" (1er et 2 juin) permettra de faire connaître notre commune et de donner envie de s'y installer. Le château est un bel atout".

Si vous étiez présidente de la Crea, quel projet auriez-vous à cœur de mener ?

"Justement, je ferais entièrement rénover le château ! Je le ferais revivre grâce à de grandes manifestations. Pour les Rouennais et les habitants de l'Eure, il symbolise l'entrée de l'agglomération. Qui n'a pas visité autrefois ses souterrains ou n'est pas monté sur le Drakkar qu'il abritait alors ? Il est inscrit dans les mémoires".