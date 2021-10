Etudiants : pour un job d'été, c'est maintenant !

Principalement destiné aux jeunes, ce forum est organisé par le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) de Haute-Normandie, en partenariat avec la ville de Rouen, Pôle Emploi et la Crea. "Il a pour vocation de fournir des informations aux jeunes et de leur donner l'occasion d'acquérir une première expérience professionnelle", explique Andrée Morisset, coordinatrice du forum.

La jeune femme incite tous les candidats à préparer leur venue en se rendant sur le site internet du CRIJ pour découvrir les entreprises qui seront présentes et les postes à pourvoir. Elle donne trois pistes à ceux qui ne sauraient pas quels qualificatifs mettre en avant lors des entretiens pour lesquels ils auront été sélectionnés sur place par l'équipe du CRIJ : "Disponible, mobile et motivé".

400 postes en jeu

Une trentaine de recruteurs proposeront plus de 400 postes aux 2 000 jeunes attendus lors de ce forum. Différents secteurs, parmi ceux qui recrutent le plus à cette période de l'année, seront représentés lors de ce salon : animation, grande distribution, restauration rapide, commerce de détail et services à la personne.

Parmi les principaux recruteurs figurera Adhap Services, société d'aide à domicile pour seniors. Jérôme Cailleux, le directeur du centre Adhap de Rouen espère recruter une trentaine de personnes. "Elles doivent être en formation dans le médico-social ou s'appuyer sur une expérience professionnelle dans ce secteur", précise-t-il. Le directeur fait part des deux autres critères essentiels à ses yeux pour travailler au contact de personnes âgées, dont la plupart sont en situation de dépendance : "Le savoir faire et le savoir être".

Pratique. Vendredi 5 avril à la Halle aux toiles de Rouen de 9h30 à 17h30.