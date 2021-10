A Caen, Blanche-neige est moderne

Après avoir tenu un restaurant pendant dix ans et avoir été salariée d'HighDeal pendant une nouvelle décennie, cette habitante de Cambes-en-Plaine fête les six mois de sa nouvelle entreprise au nom de La pluie et le beau temps. "Le design industriel, c'était un vieux rêve", raconte t-elle.

Ses nains sont trop mignons

Au cours d'une réflexion, Muriel Paris a réalisé que les jardins manquaient souvent de couleurs. Elle décide alors de donner vie à d'adorables petits personnages en acier, inspirés des nains de jardin. Dès Noël dernier, le succès est au rendez-vous : sept modèles sont commercialisés sur internet et dans plusieurs boutiques caennaises. "Ce sont des nomades. Ils trouvent leur place autant dans les jardins qu'en intérieur dans une plante". Muriel Paris travaille à la création de nouvelles collections. "J'ai plein d'idées pour surprendre", confie t-elle, sans en dire plus. En parallèle, l'entrepreneuse cherche à développer son réseau pour vendre ses nains dans des pépinières et jardineries ou à des fleuristes et des paysagistes.

Pratique. www.lapluieetlebeautemps.com/