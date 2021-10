C'est la première fois qu'Agon-Coutainville organise un concert de cette ampleur. Le samedi 10 août, la petite ville de la côte ouest du département de la Manche, célèbre pour sa douceur de vivre, sa digue, ses commerces, sa plage et sa pointe, accueillera les BB Brunes pour un concert unique.

A la baguette, Nicolas Bourdier, responsable culturel d'Agon-Coutainville. Explications.

CONCERT - Les BB Brunes à Agon-Coutainville Impossible de lire le son.

Avec leur nouvel album "Long Courrier", Les BB Brunes reviennent encore plus fort et plus rock. La première partie sera assurée par la groupe caennais le plus tendance : Granville... ce qui peut prêter à confusion !

CONCERT - Les BB Brunes à Agon-Coutainville Impossible de lire le son.

Pratique - INFO +

Placement libre debout.

Ouverture des portes : 18h00

Tarifs hors frais de locations :

Tarifs préventes : 15€ / adulte - 10€ / 7-12 ans - gratuit / - 7ans

Sur place : 20€ /adulte - 15€ / 7-12 ans

Billetterie points de vente habituels ( réseau Tickenet , France Billet, Auchan, Carrefour, Géant, Fnac, Virgin, Leclerc, Digitik, ...)

Tarifs groupes, scolaires, CE nous contacter 02.33.76.67.30

Billets en vente à l’Office de Tourisme d’ AGON-COUTAINVILLE (sans frais de location):

6 Place du 28 Juillet 50230 Agon-Coutainville / 02 33 76 67 30