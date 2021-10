10ème nuit de la chouette

Tous les 2 ans, et depuis maintenant plus de dix ans, la LPO et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France organisent conjointement la Nuit de la Chouette, un événement exceptionnel, pour faire connaître les chouettes et hiboux à un large public et le sensibiliser aux richesses de la nature la nuit.

Des animations auront lieu à:

Manche: Bolleville, Hambye et Carolles

Orne: Ségrie-Fontaine, Saint Honorine la Guillaume, Mortagne au Perche et Carrouges

Calvados: Sallenelles, Saint Arnoult et Saint gabriel Brécy

Le programme complet est disponible sur nuitdelachouette.lpo.fr

Ecoutez Laetita Marie, animatrice pour la nnuit de la chouette à Carrouges, nous présenter les activités de samedi: