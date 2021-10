Printemps de la Chanson : Zoufris Maracas à Tourouvre

Rumba, calypso, rythmes capverdiens ou brésiliens, swing manouche, tout convient aux Zoufris Maracas pour nous chanter une poésie sociale et politique, aussi drôle que corrosive ; un hymne joyeux à la vie et à la liberté. Ils manient à merveille l'humour, l'auto-dérision et l'art de la poésie, ce qui n'est pas sans rappeler certaines références comme Tryo ou Zebda. Avec des mélodies accrocheuses et des refrains ensoleillés, les Zoufris Maracas emmènent le public loin de la morosité ambiante !

Pratique : GYMNASE / rue Charles de Gaulle 61190 TOUROUVRE

Tarifs : de 8 € à 10 €

Ecoutez, Vince, le chanteur du groupe.