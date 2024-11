Concert. Dernière tournée de Michel Polnareff : deux dates prévues en Normandie

"Ma dernière tournée". Après soixante ans de carrière, le chanteur de quatre-vingts ans Michel Polnareff annonce son tour d'adieu à la scène en 2025. Vingt-quatre dates sont prévues dans différentes villes, en France et en Europe… mais aussi en Normandie. La tournée s'arrêtera le 6 mai 2025 au Zénith de Caen, et le 16 mai à celui de Rouen. La billetterie ouvrira jeudi 21 novembre à 10h. Il est déjà possible cependant de précommander ses places sur le site de l'événement.

L'artiste d'"On ira tous au Paradis" a aussi annoncé la sortie d'un album le 28 février 2025. Une première chanson est déjà en ligne. Un pack "billet + album" est également disponible en précommande. Les places pour les concerts à Caen et Rouen vont de 50€ à 120€.